Routine: Dschungelcamp Nummer elf mit Ekel und Allüren gestartet

Einer hat Gehirn dabei - der andere kriegt welches serviert. Die elfte Ausgabe des Dschungelcamps hat für das Publikum die übliche Mischung an Biss parat: von bissigen Kommentaren bis zu bissfesten Maden. Doch dieses Mal könnte es etwas ernster werden als sonst.



Die obligatorischen Hoden kommen diesmal vom Truthahn. Dazu kredenzt RTL lebende Sandwürmer und Maden, stinkende Käsefrucht, Rattenschwänze, Fischaugen und -abfälle sowie als Ekel-Höhepunkt: Schaf- und Schweinehirn an Urinsoße. "Kotzigkeiten", bringt Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (48) es auf den Punkt. Auch bei der elften Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" setzt der Kölner Privatsender auf Bewährtes - was in den vergangenen Jahren ja auch immer gute Quoten garantierte.



Einzige Neuerung: Die zwölf Teilnehmer mit - je nach Definition - Promistatus teilen sich selbst in zwei Gruppen auf, die die ersten Tage getrennte Pritschenlager im australischen Urwald beziehen. Und während die Dschungelkronen-Anwärter früherer Staffeln bei der Ekel-Essensprüfung meist mutig drauflos mampften, kneift gleich zum Start Ex-Neue-Deutsche-Welle-Sängerin "Fräulein" Franziska Menke (56) ganz. Auch Schauspieler Markus Majowski (52) lässt Hirn, Augen und fermentierte Sojabohnen stehen - letztere mit dem Geständnis, dass er trockener Alkoholiker sei und wegen der Gefahr von Alkohol verzichte.



Neu könnte dieses Mal auch sein, dass mit TV-Maklerin Hanka Rackwitz eine echte Angstpatientin dabei ist. Zwar sprechen immer wieder Camper von Phobien wie Höhenangst und Ekel vor Schlangen. Doch die 47-Jährige sitzt schon in der ersten Folge am Freitagabend zitternd und weinend im Dschungeltelefon - wegen einer kleinen Wunde am Bein. Durch die, so beschreibt sie es, könnte Unheil in den Köper dringen.