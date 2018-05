Royale Hochzeit: TV-Sender in USA bieten umfassendes Programm

Das eher verhaltene Interesse der US-Amerikaner am britischen Königshaus könnte durch die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle einen Schub bekommen.



Mehrere TV-Sender und Streamingdienste bieten Sonderprogramme über die groß angelegte Hochzeit am 19. Mai an. Darunter sind Spezialsendungen der Sender NBC, ABC, Fox und Lifetime sowie vom Streamingdienst CBS On Demand.