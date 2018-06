Rübenacker neue Geschäftsführerin des Katholischen Medienhauses

Die Journalistin Andrea Rübenacker wird neue Geschäftsführerin des Katholischen Medienhauses (medienhaus GmbH) in Bonn.



Rübenacker übernimmt zum 1. November 2018 auch die Geschäftsführung der Katholischen Nachrichten-Agentur GmbH (KNA) und der KNA-Tochtergesellschaft dreipunktdrei mediengesellschaft mbH, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mitteilte.