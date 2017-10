Rückenwind aus Brüssel für Digitalradio

Das Europaparlament will, dass eine europäische Norm für das digitale Radio eingeführt wird. Die sieht unter anderem vor, dass künftige UKW-Radiogeräte auch DABplus-fähig sein sollen.



Das Europäische Parlament hat sich für eine europäische Norm zur Förderung von Digitalradio in der EU ausgesprochen, teilten die ARD und der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Damit erkenne das Parlament an, dass Digitalradio ohne diese Fördernorm hinter seinem Potential für die Entwicklung des europäischen Binnenmarkts zurückzubleiben drohe.