Rückkehr "bekannter Gesichter" bei "Better Call Saul"

Die vierte Staffel von "Better Call Saul" steht kurz vor ihrer Premiere. Jetzt verrieten die Schöpfer der Serie, Vince Gilligan und Peter Gould, überraschende erste Details.



Die Spin-Off-Serie von "Breaking Bad" geht in die vierte Runde. Auf einem Panel auf der Comic-Con in San Diego verrieten die beiden Serienschöpfer Vince Gilligan und Peter Gould erste Details zur neuen Staffel. So soll ein "überraschender Todesfall" die Hauptfigur Jimmy weiter in kriminelle Handlungen verstricken.



Die Verwandlung zu dem aus "Breaking Bad" bekannten, zwielichtigen Rechtsanwalt "Saul Goodman" nimmt derweil erkennbare Züge an. Doch auch an anderer Stelle werden die Überlappungen zu "Breaking Bad" größer. "Variety" berichtet, dass Peter Gloud die Rückkehr "einiger bekannter Gesichter" ankündigte, "die ihr genießen werdet".

"Movie Pilot" berichtet von zumindest einer neuen Figur, die bereits aus der Mutterserie bekannt sei. Für die generelle Rückkehr der Hauptfiguren aus "Breaking Bad", Walter White und Jesse Pinkman, sieht Vince Gilligan eine "exzellente Chance" - allerdings vermutlich erst nach der vierten Staffel.



Wie "ComicBook" berichtet, sieht der Darsteller von Walter White, Bryan Cranston eine mögliche Widerkehr alleridngs eher skeptisch. Cranston wird mit den Worten "

"In gewisser Weise ist es das beste, sie (die Serie) in Ruhe zu lassen (...)".

Auftritte von "Walter White" und "Jesse Pinkman" geplant?



Um welchen Todesfall es sich in "Better Call Saul" genau handelt und welche Figuren aus der Mutterserie sich am Ende in die Prequeladaption verlaufen, können Interessierte ab dem 6. August in den USA durch AMC und in Deutschland wie gewohnt auf Netflix.