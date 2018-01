Rückrundenstart der 2. Bundesliga live auf Sky

Als letzte Profiliga geht am morgigen Dienstag die 2. Bundesliga in die Rückrunde. Sky zeigt in der englischen Woche wie immer alle Spiele live - Zusammenfassungen im Free-TV.



Währen die erste Liga schon zwei Spieltage im neuen Jahr hinter sich hat und selbst die dritte Liga bereits in die Rückrunde gestartet, zieht nun die 2. Bundesliga nach. Die Spiele unter der Woche, auch englische Woche genannt, laufen alle live auf Sky. Meldungen zu diesem Thema

Die insgesamt neun Begegnungen erstrecken sich vom Dienstag bis Donnerstag. Am morgigen Abend sind vier Spiele angesetzt. Den Rückrundenstart begehen um 18.30 Uhr der VfL Bochum und der MSV Duisburg mit einem waschechten Westderby. Um 20.30 Uhr spielen unter anderem Kiel und Union Berlin in einem Topspiel gegeneinander.



Am Mittwoch steigen sogar fünf Spiele, angefangen mit dem Abstiegskracher Darmstadt gegen Kaiserslautern um 18.30 Uhr. Zwei Stunden später folgen noch vier weitere Partien, unter anderem Düsseldorf gegen Aue.



Den Spieltag abrunden werden am Donnerstagabend schließlich Dynamo Dresden und St. Pauli. Das Duell der gegensätzlichen Traditionsklubs steigt ab 20.15 Uhr. Parallel stattfindende Begegnungen können wahlweise auch in der Konferenz geschaut werden. Die Zusammenfassungen der Spiele von Dienstag- und Mittwochabend laufen jeweils ab 22.45 Uhr auf Sky Sport News HD im Free-TV.

