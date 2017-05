Rückschlag: Antennengemeinschaften müssen GEMA zahlen

Das Thema rührt aus alten DDR-Zeiten her - die sogenannten Antennengemeinschaften. Im Klinch zwischen der GEMA und der VG Media auf der einen und dem Bundesrat und den Gemeinschaften auf der anderen Seite hat die Bundesregierung nun Partei ergriffen.



Kern des Streits sind die Ansprüche der GEMA. Die möchte den Betreibern der Antennengemeinschaften die Weiterleitung von Kabelsignalen in Rechnung stellen, da sie ihren Verantwortungsbereich dadurch verletzt sieht. Eine sächsische Initiative gegen diese Forderung wurde vom Bundesrat an die Bundesregierung weitergeleitet. Die lehnte nun ab, wie die VG Media berichtet.