Rugby: Sport1 zeigt WM-Qualifikationsspiele live

Die Rugby-Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation auf Belgien. Sport1 wird das Match live im Free-TV übertragen.



Deutschland beste Rugby-Akteure spielen am Samstag in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Sport1 kündigt an, die Begegnung gegen Belgien ab 16 Uhr live im Free-TV zu übertragen.

Die Mannschaft könnte mit einem Sieg dem Traum von einer WM-Teilnahme näher kommen. Nach einem Sieg und einer Niederlage gegen Rumänien in der Rugby Europe Championship hat die Partie gegen Belgien richtungweisenden Charakter. Das dritte WM-Qualifikationsspiel soll auch online im Livestream für Zuschauer verfügbar sein.



Franz Büchner wird das Spiel kommentieren, Sascha Bandermann wird als Moderator im Sparda-Bank-Hessen-Stadion in Offenbach vor Ort sein und als Co-Kommentator fungiert Manuel Wilhelm, Ex-Rugby-Nationalspieler und aktueller DRV-Sportdirektor.