Rugby-WM live auf ProSieben Maxx

Vom 27. Oktober bis 2. Dezember findet die 15. Rugby-League-Weltmeisterschaft in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea statt. ProSieben Maxx wird einige Spiele live übertragen.



Los geh es mit der Vorrundenpartie zwischen Neuseeland und Samoa am Sonnabend ab 9 Uhr. Der Sender wird neben den Livespielen am Sonnabend immer sonntags weitere Partien in ganzer Länge übertragen.