Rund 5.000 Apple-Mitarbeiter sind in Autoprojekt eingebunden

Dass Apple an Technik für selbstfahrende Autos arbeitet, ist zwar bekannt. Details hält der iPhone-Konzern jedoch geheim. Jetzt liefert eine FBI-Untersuchung gegen einen Ex-Mitarbeiter Hinweise auf die Dimension des Projekts.



Dem FBI zufolge teilte der Apple-Mitarbeiter dem Unternehmen bei der Rückkehr aus einer Elternzeit im April mit, dass er zum chinesischen Elektroauto-Entwickler Xiaopeng Motors wechseln wolle. Die Apple-Sicherheitsabteilung habe daraufhin festgestellt, dass er davor in großem Stil technische Dokumentation heruntergeladen habe. Zum Teil habe er die Daten dann auf das Notebook seiner Frau überspielt.