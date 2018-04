Runde 50: noch einmal zwei Filme zu Vogels Geburtstag

Glatte 50 wird Jürgen Vogel an diesem Sonntag. Der Fernsehsender 3sat zeigt aus diesem Anlass am Geburtstag des in Hamburg geborenen Schauspielers zwei Filme.



Los geht es um 22 Uhr mit dem Überraschungserfolg "Kleine Haie" aus dem Jahr 1992. Damit schaffte Vogel den Durchbruch. In weiteren Rollen wirkten damals Armin Rohde, Gedeon Burkhard, Kai Wiesinger und Meret Becker mit. Um 23.25 Uhr folgt "Alte Freunde" aus dem Jahr 2007 mit Oliver Breite und Jürgen Tonkel in weiteren Rollen.