Runde zwei für DVB-T2 HD im November

Am 8. November startet DVB-T2 HD in die nächste Runde. In vielen Städten und Regionen Deutschlands ist dann hochauflösendes Fernsehen auch terrestrisch zu empfangen.



DVB-T2 HD wird ab dem 8. November 2017 in den Ballungsräumen Dresden, Kassel, Koblenz und Freiburg zur Verfügung stehen. Das terrestrische TV-Angebot umfasst dann gut 40 Programme in hochauflösender Qualität. Außerdem empfangen die Zuschauer in diesen Regionen auch 22 private Fernsehprogramme über Antenne. Das alte DVB-T wird zeitgleich abgeschaltet. Meldungen zu diesem Thema

Offizielle Deutsche Charts werden 40

Neu bei Unitymedia: Natur pur mit Nat Geo Wild

"Eine Liga für sich": Calli schmeißt Buschi aus dem Studio

Der Weiteren werden die Senderstandorte Cuxhaven (Stadt), Göttingen (Espol), Heringsdorf, Hoher Meissner, Löbau, Pfaffenberg, Rhön, Stralsund (Garz), Wolfsburg und Würzburg auf DVB-T2 HD umgestellt. In diesen Gebieten sind derzeit ausschließlich öffentlich-rechtliche TV-Programme terrestrisch empfangbar. Dank DVB-T2 HD steigt hier die Zahl der öffentlich-rechtlichen Programme auf bis zu 17 an. Gleichzeitig endet ebenfalls die DVB-T-Verbreitung.



Weitere Infos über die genaue Versorgung und Programmbelegung finden Interessierte auf: www.dvb-t2hd.de/empfangscheck