Rundfunk Berlin-Brandenburg setzt auf Eigenstrom

Ab 2018 versorgt sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in der Hauptstadt kosten- und emissionssparend über das hauseigene Blockheizkraftwerk.



Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) steigt in Sachen Strom im Jahr 2018 um. Von da an versorgt der Sender seine Gebäude am Standort Berlin ausschließlich mit Strom aus dem hauseigenen Blockheizkraftwerk. Der Grundstein für das Kraftwerk wurde bereits am Donnerstag in Anwesenheit der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und des Staatssekretärs in der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Stefan Tidow, gelegt.