Rundfunk-Verband VPRT mit neuem Geschäftsführer

Harald Flemming ist der neue Geschäftsführer des Verbands Privater Rundfunk- und Telemedien. Der Mann aus dem Hause Viacom kommt aus dem VPRT-Vorstand und übernimmt den Posten von Claus Grewenig.



Grewenig war bis zum Jahresende 2016 insgesamt 15 Jahre in verschiedenen Funktionen für den VPRT tätig. Sein Nachfolger Harald Flemming ist seit 2014 bereits Mitglied des Vorstandes gewesen - nun also die Berufung zum Geschäftsführer.