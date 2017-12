Rundfunkbeitrag: Auch Japaner müssen zahlen

In Deutschland wird um den Rundfunkbeitrag, im Volksmund "GEZ", seit Jahren gestritten. In anderen Ländern ist das nicht anders, wie ein Beispiel aus Japan zeigt.



Ein aktuelles Urteil des Obersten Gerichtshofs in Japan besagt, dass TV-Besitzer in Japan eine "Empfangsgebühr" an den öffentlichen Sender NHK zahlen müssen. Diese Verpflichtung wurde in der Vergangenheit von vielen Japanern ignoriert.