Rundfunkbeitrag: Neuregelung für Zweitwohnungen kommt vor Frist

Schon bald soll die im letzten Jahr vom Verfassungsgericht beschlossene Neuregelung des Rundfunkbeitrags für Zweitwohnungen laut der Länderkommission stehen.



"Wir werden bis Sommer fertig sein, weil das noch durch die 16 Landtage muss", sagte die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Am Ende steht ein entsprechender Staatsvertrag. Rheinland-Pfalz hat traditionell den Vorsitz in der Rundfunkkommission der Bundesländer inne.