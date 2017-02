Rundfunkbeitrag: Zahl der Klagen steigt

Ob GEZ oder Rundfunkbeitrag: Die Gebühr fürs Fernsehen bleibt bei den Bürgern umstritten. Die Unzufriedenheit drückt sich auch in der Zahl der Klagen aus: Diese stiegen in den letzten Jahren regelmäßig an. Die Aussichten auf Erfolg bleiben aber klein.



Intransparenz bei der Nutzung, die Höhe, das TV-Programm: Die Kritik unter vielen Bürgern am Rundfunkbeitrag entzündet sich an vielen Stellen. Auch die erstmalige Senkung der Fernsehgebühr im März 2015 besänftigte die Unzufriedenen nicht, zumal sich für die Beitragsperiode ab 2021 eine erhebliche Erhöhung bereits angekündigt hat. Das die Zahl der Klagen gegen die seit 2013 bestehende Haushaltsabgabe in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen hat, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) am Freitag berichtete, ist daher keine Überraschung.