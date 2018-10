Rundfunkbeitrag an Inflationsrate koppeln?

Auf den Medientagen in München schlägt der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien vor, den Rundfunkbeitrag an die Inflationsrate zu koppeln.



Der Gastgeber der Medientage München hat sich dafür ausgesprochen, den Rundfunkbeitrag immer entsprechend der Inflationsrate anzuheben. "Ich bin für Budgetierung und Indexierung", sagte der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Siegfried Schneider, vor Beginn der Konferenz. "Feste Budgets und ein Teuerungsausgleich um den Wert der Inflation haben den Vorteil der Planungssicherheit für die Sender."