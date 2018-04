Rundfunkgebühr: Deshalb machen ARD und ZDF keine Vorschläge

Der Rundfunkbeitrag ist das Dauerthema bei den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Ulrich Wilhelm (ARD) und Thomas Bellut (ZDF) erklären jetzt, warum diese Entscheidung darüber nicht bei den Sendern liegen kann.



Die Theorie schien so einfach: Bis zum 20.April sollten die öffentlich-rechtlichen Sender Vorschläge für die Veränderung des Auftrages zum Rundfunkbeitrag einreichen. In der Praxis legten ARD und ZDF nichts vor. Wenn sich die Medienanstalten nicht über die zu zahlende Beitragshöhe einigen, bleibt alles wie es. "Medienpolitik.net" hat bei Vertretern der Sender nachgehakt.