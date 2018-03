Rundfunkgebühr für BBC an Inflationsrate gekoppelt

Der Rundfunkbeitrag war erst diese Woche wieder ein heiß diskutiertes Thema, die Schweiz steht kurz vor ihrer Abstimmung. In Großbritannien wurde hingegen relativ geräuschlos eine Anpassung der Gebühren vollzogen.



Ab dem 1. April erhöht sich für die Briten der Beitrag für den dortigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kurz die BBC. Der neue Jahresbeitrag wird 150,50 Pfund (etwa 171 Euro) betragen, was eine Steigerung von 3,50 Pfund bedeutet. Auch letztes Jahr wurde der Beitrag um 1,50 Pfund angehoben. Von 2010 bis 2017 war er konstant.