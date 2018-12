Russen gegen BBC – Britten gegen RT

Die russischen Medienaufseher gehen gegen die British Broadcasting Corporation vor. Eine Revanche für die Entscheidung der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom gegen den kremlnahen Sender RT zu ermitteln.



Die russische Medienaufsichtsbehörde nimmt den britischen Sender BBC ins Visier - als Reaktion auf ein ähnliches Vorgehen der britischen Medienaufseher gegen einen russischen Sender. Es werde untersucht, ob die BBC World News bei der Ausstrahlung in Russland gegen russische Gesetze verstoßen habe, teilte die Behörde Roskomnadsor am Freitag in Moskau mit. Diese Entscheidung stehe im Zusammenhang mit der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom, die dem kremlnahen Sender RT am Donnerstag vorgeworfen hatte, im Frühjahr in sieben Fällen parteiisch berichtet zu haben.