Russenkinder und Sowjetsoldaten im MDR

Der 23. Februar ist als Tag der Verteidiger des Vaterlandes in ganz Russland ein gesetzlicher Feiertag. Der MDR widmet sich in zwei Sendungen der Zeit der Roten Armee in der DDR.



Am Mittwoch, 21. Februar begleitet "Exakt – Die Story" mehrere sogenannte "Russenkinder". Die sich heute schon im Rentenalter befindenden Menschen begeben sich ab 20.45 Uhr auf die Suche nach ihrem Vater.