Russische Aufsichtsbehörde droht mit Sperre von Facebook

Facebook soll die Daten seiner russischen Nutzer auf Servern in der Russischen Förderation speichern. Der nächste Schritt des Kremls, um das Internet besser zu kontrollieren.



Moskau (dpa) - In Russland droht Facebook möglicherweise bald eine Sperre. Das soziale Netzwerk würde gegen das russisches Recht verstoßen, wenn es ab 2018 Nutzerdaten von Russen nicht auf heimischen Servern speichere, sagte der Leiter der Aufsichtsbehörde für Medien, Telekommunikation und Datenschutz, Alexander Scharow, am Dienstag. "Das Gesetz gilt für alle", sagte er der Agentur Interfax zufolge. Moskau werde keine Ausnahmen zulassen. Sollte sich Facebook weigern, müsse das Unternehmen seine Arbeit in Russland einstellen.