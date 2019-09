Russische Kommission wirft Deutscher Welle Gesetzesverstöße vor

Eine Untersuchungskommission des Parlaments in Moskau hat der Deutschen Welle Verstöße gegen russische Gesetze vorgeworfen.



Das Gremium forderte am Freitag eine Strafe gegen den Auslandsrundfunksender Deutschlands. Das Gremium der Staatsduma wirft dem Sender eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands vor. Dabei geht es um die Berichterstattung über die jüngsten Massenproteste gegen den Ausschluss von Oppositionellen bei den Wahlen zum Moskauer Stadtrat am 8. September. Die Deutsche Welle wies den Vorwurf zurück, zu den Protesten aufgerufen zu haben. Auch die Bundesregierung bezeichnete das als abwegig.