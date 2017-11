Russischer TV-Kanal TNT lässt ausländische Filme fallen

Russlands Fernsehsender TNT wird ab nächster Woche keine ausländischen Filme mehr zeigen. Was steckt dahinter?



TNT, der TV-Sender in Russland, will keine Filme aus fremden Ländern mehr zeigen. Das gab Artur Dzhanibekyan, der Chef der Gazprom Media Entertainment TV-Tochter bekannt. So sagte er in einem Interview mit der russischen Tageszeitung "Kommersant", dass Zuschauer und Werbetreibende aktuelle und qualitativ hochwertige lokale Inhalte sowohl im Internet als auch im TV bevorzugen.