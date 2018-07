Russischer WM-Sommer gipfelt in Finale

Mehr als acht Millionen Zuschauer sahen gestern das Spiel um Platz drei. Nun fehlt zum krönenden Abschluss nur noch das große Finale Frankreich gegen Kroatien.



Spätestens gegen 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird feststehen, wer der deutschen Nationalmannschaft als Weltmeister nachfolgen wird - Frankreich oder Kroatien. Bei Sky wird ab 16.30 auf das Finale eingestimmt, das eine halbe Stunde angepfiffen wird. Beim Pay-TV-Anbieter wird das Spiel in UHD übertragen.



Das ZDF beginnt seinen Sportsonntag derweil bereits um 14.05 mit einem "Sport Extra" bei dem unter anderem Rudern, Triathlon und die Formel E auf dem Programm stehen. Ab 16.05 beginnt im Zweiten dann die Vorberichterstattung für das große Finale, welches ab 17 Uhr ebenfalls live gezeigt wird.