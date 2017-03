Russisches Parlament will US-Sender überprüfen

Im spannungsgeladenen Verhältnis zwischen Moskau und Washington nimmt das russische Parlament namhafte US-Medien wie CNN, Radio Liberty und Voice of America ins Visier.



Der Duma-Ausschuss für Informationspolitik solle prüfen, ob die Tätigkeit der US-Sender den russischen Gesetzen entspreche, berichtete die Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" am Samstag.