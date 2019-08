Russisches Programmpaket auf Astra gestartet

Ein neues russischsprachiges TV-Paket hat mit der Testausstrahlung über Astra 19,2 Grad Ost begonnen. Aktuell beheimatet es neun russische TV-Kanäle und zwei ukrainische Fernsehstationen.



Der Anbieter Kartina TV ist russischsprachigen TV-Enthusiasten sicherlich ein Begriff. Seit vielen Jahren bietet er via IPTV russisch- und ukrainischsprachige TV-Kanäle an. Nun will Kartina TV seine Verbreitung ausbauen und zukünftig auch ein Programmpaket via Satellit für all jene anbieten, deren Internetanbindung die Nutzung von IPTV nicht erlaubt. Zu diesem Zwecke wurde mit der Testausstrahlung von aktuell elf Kanälen auf Astra 19,2 Grad Ost begonnen.

Das aktuell noch uncodiert verbreitete Programmpaket Kartina-Sat kann auf der Frequenz 11,568 GHz vertikal, Symbolrate (SR) 23000, Fehlerkorrektur (FEC) ¾, Modulation DVB-S2 8psk empfangen werden. Derzeitig beinhaltet es die aus Russland stammenden Sender Izvestiya TV, TV Centr International, CTV, Shanson TV International, REN TV International, 5 Kanal International, Domashnij Telekanal International, Peretz International und STS International sowie die beiden ukrainischen TV-Programme Trophy und 5 Kanal Ukraine.



Laut und vorliegenden Insiderinformationen soll das Paket auf über 30 Programme ausgebaut werden. Auch HDTV-Ableger sollen enthalten sein. Eine Anfrage zum Preis, dem eingesetzten Verschlüsselungssystem sowie dem konkreten Senderangebot wurde bisher vom Anbieter noch nicht beantwortet. Sobald dazu weiter Informationen vorliegen lesen Sie es hier.