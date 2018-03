Russland: Arbeitsverbot für britische Medien bei RT-Lizenzentzug

Die Töne in der Auseinandersetzung zwischen Russland und Großbritannien aufgrund der Giftgas-Attentate in England werden rauher - auch auf medienpolitischer Ebene.



Großbritannien und Russland drohen in ihrem eskalierenden Streit auch mit Schritten gegen die Medien der jeweils anderen Seite. "In unserem Land wird kein britisches Medium mehr arbeiten, wenn RT geschlossen wird", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Fernsehen.