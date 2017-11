Russland droht Deutscher Welle und US-Auslandsmedien

Die Deutsche Welle und staatliche US-Auslandsmedien wie Radio Liberty und Voice of America könnten in Russland künftig als ausländische Agenten eingestuft werden. Dadurch würde die Arbeit in Moskau zwar nicht verboten, jedoch weitreichend behindert.



In der Staatsduma wurde in aller Eile eine Gesetzänderung vorbereitet, um die Kontrolle über ausländische Medien zu verstärken. Dies gilt als Vergeltung dafür, dass die US-Justiz den staatlichen russischen Sender RT in Amerika zu einer Registrierung als ausländischer Agent gezwungen hat.



Dies ist in Deutschland nicht der Fall. Der mit der deutschen Welle vergleichbar (staatlich-)finanzierte Sender wird vom Bundespresseamt jedoch nach Informationen des Magazins "Stern" seit 2014 im Gegensatz zu anderen Medien gesondert ausgewertet.