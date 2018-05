Russland hebt Einreiseverbot für ARD-Dopingexperten Seppelt auf

Hajo Seppelt scheint nun doch ein Visum für Russland zu bekommen. Endgültig geklärt ist die Angelegenheit jedoch noch nicht. Vielleicht muss die Kanzlerin noch ein gutes Wort einlegen.



Die russische Regierung hat das Einreiseverbot für den ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt zur Fußball-Weltmeisterschaft aufgehoben. Das teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag auf Twitter mit. Unklar ist aber offenbar noch, ob Seppelt aus Russland über die WM berichten darf.



Maas sprach nur von einem "Zwischenerfolg". Die russische Seite habe mitgeteilt, "dass @hajoseppelt zumindest zur WM einreisen darf. Setzen wir uns weiter für freie Berichterstattung ein", schrieb er. Zuvor hatte "stern.de" darüber berichtet, dass Seppelt nun doch ein Visum bekommen soll.