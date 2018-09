Russland verweigert Dopingexperte Seppelt immer noch die Einreis

ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt gilt in Russland wegen seiner kritischen Berichterstattung offenbar weiterhin als unerwünschte Person.



"Mir wurde von einer Visa-Agentur mitgeteilt, dass kein Visum für eine Einreise ausgestellt worden ist. Eine Angabe von Gründen für die Ablehnung des Antrags erfolgte nicht", sagte Doping-Aufklärer Seppelt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Daher muss ich davon ausgehen, weiter auf einer Liste 'unerwünschter Personen' geführt zu werden", meinte der 55 Jahre alte Berliner. Den Antrag hatte der Journalist Anfang September gestellt.