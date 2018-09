Ryan Reynolds sieht wieder rot: "Deadpool 2" auf Blu-ray

Dreistigkeit wird belohnt: "Deadpool" hat sich mit seiner großen Klappe einen zweiten Film-Auftritt verdient, der selbst für einen wie ihn traumatisierende Folgen hat.



Er ist alles andere als ein Superheld, macht vor allem das, was er selber will und hat dabei stets die große Klappe: Als Regisseur Tim Miller 2016 die Comicfigur Deadpool filmisch zum Leben erweckte, sollte er ganz bewusst im Kontrast zu seinen anderen Marvel-Brüdern stehen. Mit der klassischen Helden-Figur Captain Americas oder selbst dem Göttlichen von Thor hat der rot gekleidete Exzentriker so gar nichts gemeinsam - und das kam an. "Deadpool" überzeugte das Kinopublikum von sich und empfahl sich damit direkt für eine Fortsetzung, die nun auch endlich in die deutschen Heimkinos kommt.