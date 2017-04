SAT-ZF-Verteilungen mit neuer Multischalter-Serie von Axing

Eine neue Multischalter-Serie für SAT-ZF-Verteilungen bringt Axing auf den Markt. Die SPU xxx-06 basic-line Multischalter sollen preiswerte Lösungen für unterschiedliche Teilnehmerzahlen oder Satellitenpositionen bieten.



Wie Axing meldet, umfassen die SPU xxx-06 basic-line Multischalter eine Serie von 20 SAT-aktiven und terrestrisch passiven Multischalter/Kaskadenbausteinen. Die Geräte können dabei allein oder zum Aufbau von Kaskaden genutzt werden. Erhältlich sind die Multischalter/Kaskadenbausteine für ein bis maximal vier Satellitenpositionen mit terrestrischer Einspeisung. 8, 12, 16, 24 oder 32 Teilnehmerausgänge können die Geräte bereitstellen.