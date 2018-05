SES: Heute noch 8K-Signal via Satellit

Die SES sendet noch heute ein 8K-Fernsehsignal über ihr Satellitensystem.



Zu den jährlichen SES-Industrietagen, die gestern und heute in Luxemburg stattfinden, sendet die SES erstmals ein 8K-Fernsehsignal über ihr Satellitensystem. Dafür verwenden sie den neuen DVB-S2X-Standard, denn er ermöglicht eine höhere Effizienz. Somit kann die Übertragung auf einem einzigen 36-MHz-Transponder auf ASTRA 3B durchgeführt werden.