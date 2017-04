SES strukturiert sein Organisations-Modell um

Mit zwei neuen Geschäftsbereichen will sich SES den kommenden Herausforderungen im Satelliten-Geschäft stellen. Der Satellitenbetreiber will somit seine unterschiedlichen Geschäftsfelder effizienter bedienen.



Was von DIGITAL FERNSEHEN bereits Mitte März vermeldet wurde, bestätigte SES am Donnerstag offiziell: Die unterschiedlichen Geschäftsfelder des Satellitenbetreibers werden künftig auf die zwei neu geschaffenen Bereiche SES Video und SES Networks aufgeteilt.