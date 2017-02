SES treibt HDTV-Entwicklung voran

Die Geschäftszahlen von SES verdeutlichen das starke Wachstum des Satellitenbetreibers in 2016. Besonders deutlich macht das die steigende Anzahl der HD- und UHD-Kanäle.



Einen weiteren Anstieg bei den HD- und UHD-Sender im vergangenen Jahr konnte die SES am Mittwoch vermelden. Demnach vergrößerte sich die Anzahl der HD-Kanäle in der weltweiten Satelliten-Flotte auf 2495. Das sind sieben Prozent mehr als 2015. Des Weiteren gibt der Satellitenbetreiber an, dass 60 Prozent aller 7538 Kanäle inzwischen im MPEG-4-Komprimierungsstandard übertragen werden.