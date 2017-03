SLM-Chef: Dritten DAB-Plus-Bundesmuxx wird es nicht geben

Die Digitalisierung kommt auch im Radio langsam voran, was auch die Ausschreibung eines zweiten bundesweiten DAB-Plus-Multiplexes belegt. Für die bundesweite digitale Verbreitung wird dies allerdings die letzte Chance für die Radiosender sein.



Seit vergangenen Freitag ist klar, welche Anbieter sich um den Betrieb des zweiten bundesweiten Digitalradio-Multiplexes bewerben. Für die Verbreitung des umstrittenen Standards DAB Plus eine weitere Chance, sich als Nachfolger von UKW, das vor allem bei den Privatradios weiterhin beliebt ist, zu etablieren. Für Sender, die mit einer bundesweiten Übertragung im digitalen Radio liebäugeln, wird dies jedoch die letzte Chance sein, wie Martin Deitenbeck, Geschäftsführer der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM), im Gespräch mit DIGITAL FERNSEHEN erklärte.