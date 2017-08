SLM beschließt weitere Förderungen

Auf der Sitzung des Medienrates der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) wurde am Montag unter anderem neben der Zulassungsverlängerung von lokalen TV-Sendern auch die zusätzliche Förderung des nichtkommerziellen Hörfunk in Sachsen in 2017 mit rund 90.000 Euro beschlossen.



Der Medienrat der SLM in hat in seiner Sitzung am 14.08.2017 zusätzliche Fördermittel für drei in Sachsen lizenzierte nichtkommerzielle Hörfunkveranstalter bewilligt. Die SLM bewilligt demnach rund 90.000 Fördermittel für den Radio-Verein Leipzig e.V. (Radio Blau), den Radio-Initiative Dresden e.V. (coloRadio) und den Radio T e.V., Chemnitz für das laufende Jahr zusätzlich. Diese sollen vornehmlich für personelle Aufwendungen, Kosten für technische Anschaffungen und geplante Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden.