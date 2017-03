SLM gibt grünes Licht für lokale DAB-Plus-Multiplexe

Digitale Inseln für das Lokalradio: In Sachsen werden demnächst die erste DAB-Plus-Multiplexe für lokale Radiosender entstehen. Der Medienrat der Sächsische Landesmedienanstalt (SLM) machte den Weg dazu frei.



Dem Digitalradio-Standard DAB Plus wird von seinen Kritikern vor allem vorgeworfen, das die Umstellung für die privaten Lokal- und Regionalsender zu teuer sei. Mit dem sogenannten "Small Scale DAB" sollen nun aber auch Multiplexe entstehen, die vor allem für die Verbreitung dieser lokalen und regionalen Stationen gedacht sind. In seiner Sitzung am Montag machte der Medienrat der Sächsichen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) den Weg für die ersten zwei Multiplexe in Sachsen frei.