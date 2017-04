SLM verstärkt Förderung nichtkommerzieller Radiosender

Der lokale, nichtkommerzielle Rundfunk spielt auch in Sachsen eine wichtige Rolle. Dies weiß auch die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM), die künftig den Lokalfunk auch finanziell stärker unterstützen wird.



Für den lokalen Rundfunk gilt es immer einen schweren Spagat zu meistern: Einerseits die Bedürfnisse des Publikums so gut und professionell bedienen, andererseits den Betrieb trotz nichtkommerzieller Ausrichtung am Laufen halten. Künftig können sich lokale Radiosender in Sachsen auf finanzielle Unterstützung freuen, denn am Montag verabschiedete der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) eine Richtlinie zur Förderung.