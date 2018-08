“SOKO-Potsdam”: ZDF bringt neue Krimiserie ins Vorabendprogramm

Mit den Kommissarinnen Kunath und Pohlmann muss sich die Unterwelt unweit von Berlin bald doppelter Frauenpower stellen.



Seit März wird in Potsdam der numnehr neunte Ableger der erfolgreichen "SOKO"-Reihe gedreht. Die Protagonistinnen bekommen es dabei mit Mordfällen und anderen Kapitalverbrechen im Berliner Umland zu tun.