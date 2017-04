SR: Streit mit Vodafone über HD-Ausstrahlung

Mittlerweile haben fast alle Öffentlich-Rechtlichen auch einen HD-Ableger, dank DVB-T2 HD ist auch über Antenne deren Empfang möglich. Saarländischen Kabel-Zuschauern bleibt allerdings das hochauflösende Programm des SR enthalten, weshalb der Sender mit Kabelnetzbetreiber Vodafone im Streit liegt.



Hochauflösendes Fernsehen wird immer mehr zum Standard in deutschen TV-Haushalten, auch die öffentlich-rechtlichen Sender haben mittlerweile reagiert und zeigen ihr Programm in HD. Zu empfangen sind diese Sender über Satellit, Kabel und dank DVB-T2 HD neuerdings auch über Antenne. Im Saarland allerdings müssen Kabel-Zuschauer des Saarländischen Rundfunks (SR) mit SD vorlieb nehmen. Ein Zustand den der Rundfunkrat des SR für "unhaltbar" hält.