SR prüft UKW-Teilaustieg

Der Saarländische Rundfunk muss sparen, gleichzeitig bedeutet die UKW-Verbreitung für den Sender einen finanziell nicht unerheblichen Aufwand. Daher prüft man nun einzelne Frequenzen abzuschalten und setzt gleichzeitig vermehrt auf den neuen kostengünstigeren Standard DAB Plus.



Der Saarländische Rundfunk steckt in einem Dilemma. Zum einen muss man ab 2018 einen strikten Sparplan fahren, da die Einnahmen seit der GEZ-Umstellung auf Haushaltsabgaben nicht die erhofften Mehreinnahmen brachte. Andererseits ist die Verbreitung per UKW für den Sender ziemlich kostspielig, weil teilweise Senderstandorte angemietet werden müssen.