SRF muss sparen: 2020 nur ein Schweizer "Tatort"

Das neue Schweizer "Tatort"-Duo Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher geht im kommenden Jahr nicht wie üblich zweimal, sondern nur einmal an den Start.



Der Schweizer Sender SRF begründete das mit Sparzwang. Die Boulevardzeitung «Blick» kritisierte die Entscheidung am Mittwoch als überhastet. Gerade ein bislang unbekanntes Ermittlerduo mit Schauspielerinnen, die nur Branchenkennern bekannt gewesen seien, müsse gut eingeführt werden.