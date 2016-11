SRG SSR: Verwaltungsrat bestätigt neuen Generaldirektor

Am Freitag hat die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR gewählt und sich für Gilles Marchand als neuen Generaldirektor entschieden.



Wie die Delegiertenversammlung der SRG am Freitag entschied, wird künftig Gilles Marchand als Generaldirektor die Leitung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft übernehmen. Damit löst er Roger de Weck am 1. Oktober 2017 ab. Marchand war bereits zuvor für dieses Amt ausgewählt worden und wurde nun noch von den Delegierten in Abstimmung mit dem SRG-Verwaltungsrat bestätigt.