SRG SSR erneuern Zusammenarbeit mit der audiovisuellen Industrie

Die SRG (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft) bzw. SSR (französisch Société suisse de radiodiffusion et télévision) haben anlässlich der Solothurner Filmtage ihre Zusammenarbeit im Bereich der Fernsehproduktion bis zum Jahr 2020 verlängert.



Das Abkommen soll für die nächsten drei Jahre die Zusammenarbeit zwischen der SRG, ihren Unternehmenseinheiten, der Tochtergesellschaft TPC AG und den Verbänden der audiovisuellen Industrie regeln.