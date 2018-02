"STRG_F": Investigatives Rechercheformat neu bei Funk

Das junge Angebot von ARD und ZDF bringt eine neue Sendung an den Start. "STRG_F" ist ein investigatives Rechercheformat werden und wird vom NDR für Funk produziert.



Der NDR kündigt ein weiteres Format für Funk an. Mit "STRG_F" will man erreichen, dass junge Menschen sich mit gesellschaftlichen, politischen oder umweltbezogenen Themen kritisch auseinanderzusetzen. Im Zeichen der Transparenz werden die Recherchen stets mit Kamera und Smartphone begleitet und dokumentiert.