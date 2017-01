SVS bringt neuen DVB-T2-HD-Empfänger auf den Markt

Dieses Jahr beginnt in den Ballungszentren die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD. Unterhaltungselektronik-Hersteller SVS startet deshalb in das Jahr mit dem neuen Empfänger Sky Vision 150 T-HD.



Starkes HD-Bild und den passenden Sound für das Heimkino: Das verspricht Sky Vision Satellitenempfangstechnik (SVS) mit seinem neuen DVB-T2-HD-Empfänger der Eigenmarke. Der Sky Vision 150 T-HD kommt mit integriertem Zugangssystem für Freenet TV, einem Dolby Digital Plus Audioausgang und starker Bildqualität, so SVS.