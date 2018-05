SVS erweitert Digitalradio Line-Up um weitere Modelle

Neben stationären und portablen DAB Plus Geräten bringt SVS nun auch Internet-, Steckdosen- und Küchenradios sowie eine mobil einsetzbare DAB+/UKW-Radio Fan-Edition zur Fußball-WM auf den Markt.



Mit der kostenlosen AirMusic Control App (iOS / Android) können Nutzer alle fünf Sky Vision Internetradios per Smartphone oder Tablet fernsteuern sowie ihre auf dem Smartphone oder Tablet gespeicherten Musikdateien direkt auf dem Radio wiedergeben.